Andressa Urach anuncia fim do namoro

A influenciadora contou detalhes sobre a decisão do casal em suas redes sociais depois de um mês juntos

Andressa Urach trata a sua vida pessoal como um livro aberto e não deixa passar nada pelos seus seguidores. A influenciadora contou que está solteira novamente depois de um mês após ter iniciado o seu namoro com Sergio Carvalho. Ela não deu detalhes sobre a decisão que levou ao fim do relacionamento, mas falou abertamente com o seu público.

“Eu não estou mais namorando. Sergio é uma pessoa incrível. Estou em uma fase diferente, em que eu quero focar no meu trabalho. Somos amigos e quero que ele seja muito feliz. Ele sempre respeitou muito o meu trabalho, a gente não brigou, mas estou focada na minha financeira agora e não posso ficar dividida nesse momento”, disse ela.

Urach ainda completou: “Ele já me conheceu produzindo conteúdo, apesar de não ser um cliente, uma pessoa que eu conheci em uma festa. Foi um momento muito bom, muito feliz e prazeroso para ambos. Eu deixei bem claro que ele não poderia interferir no meu trabalho. Eu tenho foco e objetivos, e sou muito racional com meus objetivos e acabo sendo fria em relação aos sentimentos”, declarou.