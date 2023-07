Andressa Urach afirma que publicará vídeo de sexo anal explícito em plataforma +18: “Já agendei com um boy.”

A modelo aproveitou a caixinha de perguntas para revelar os fetiches mais estranhos que seus clientes já tiveram.

Amores, a cada dia que passa a influenciadora e modelo Andressa Urach torna a sua vida pessoal e profissional em um verdadeiro livro aberto. Durante mais uma de suas seções de ‘respondendo perguntas’, a influenciadora foi questionada sobre um tipo específico de conteúdo adulto.

Através da caixinha de perguntas do seu instagram, um internauta perguntou se a modelo publicará vídeos explicitos de sexo anal, em suas plataformas +18. Se pensar duas vezes, ela afirmou que sim e garantiu que o conteúdo sairá em breve.

“Vai, sim! No mês de agosto. Já agendei com um boy”, afirmou Urash.

Na mesma leva de perguntas, Andressa revelou alguns dos fetiches mais estranhos que seus clientes.

“Ele me colocou de castigo olhando para parede, não sei como mas sentiu prazer nisso. Era o fetiche dele. Teve um que pediu para pisar no piupiu dele de salto alto. Fiquei com muito medo de machucar, mas eu fiz e ele gostou. É fetiche, né, vai entender”, revelou a influenciadora.