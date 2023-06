Andressa Suita nega nova crise em casamento: “Ansiosa com minha clínica”

Influenciadora e empresário contou detalhes sobre sua vida ao lado de Gusttavo Lima para o meu fofoqueiro preferido, Léo Dias

Mata a cobra e mostra o pau! Andressa Suita não deixou de falar sobre sua vida amorosa e uma possível crise no casamento em conversa com Léo Dias. A loira nega qualquer crise e ainda diz que apenas estava ansiosa com o projeto de sua clínica e por isso estava sumida das redes sociais.

“Não estamos em crise. Eu estava muito ansiosa com o projeto da minha clínica e por isso nem as minhas postagens conseguia fazer nas redes sociais”, disse.

Ela ainda completa: “Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar”, acrescentou a influenciadora.