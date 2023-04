André Marques revela ter fugido de hospital antes de cirurgia bariátrica

O apresentador foi um dos convidados do ‘Faustão na Band’ e revelou que teve medo de morrer no procedimento que realizou em 2013

Fazia tempo que André Marques não dava as caras aqui pela minha coluna. O apresentador revelou, em participação no programa do ‘Faustão na Band’, que fugiu do hospital antes de realizar a sua cirurgia bariátrica. O ator ainda disse que teve medo de morrer no procedimento e não pensou duas vezes ao pegar um táxi e ir para casa.

“Eu estava enxergando meio mal e queriam me convencer a operar. Falei: ‘Não vou operar, vai que morro na cirurgia’. O médico falou que tinha mais chance de morrer de alguma doença associada à obesidade do que por causa da cirurgia”, contou.

E continuou: “Fiquei amigo da enfermeira e estava achando que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu falei para ela: ‘Posso descer para fumar um cigarro, acho que não vou voltar dessa cirurgia’. Ela me levou para um cantinho. Entrei em um táxi e fugi do hospital”, finalizou.