André Marques dá tchauzinho para Globo

Depois de 30 anos dentro da emissora, apresentador fez o anúncio de sua saída

Tchau, I have to go now! André Marques está de saída da Globo, depois de 30 anos de carreira dentro da emissora. Em comunicado feito em suas redes sociais, o apresentador conta que vai se dedicar a projetos pessoais. Vamos sentir sua falta, mas vamos adorar te ver brilhando.

“( VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel”, escreveu o ator na legenda.

Como todos nós sabemos a emissora passa por uma reestruturação e tem demitido muitos profissionais marcantes na telinha, mas não esperávamos que André estaria na lista.

O ator deixa claro que será seu próprio chefe a partir de agosto e a curiosa aqui já está morrendo de vontade de saber o que vem por aí.