André Marinho é eliminado da Fazenda

Marido de Drika Marinho foi eliminado com 3,49% dos votos

A Fazenda já está na reta final e nós estamos ansiosas para ver quem vai ser o grande vencedor da edição que teve muita treta e entretenimento para quem tem a língua maior que a boca. André Marinho foi o penúltimo eliminado do reality da Record, com 3,49% dos votos.

O marido de Drika disputava o seu lugar no reality com Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano. Dessa vez a produção mostrou apenas a porcentagem do eliminado e nada mais.

“Você sempre foi fiel às suas palavras e está aqui hoje porque escolheu o caminho da força interior de um homem só, e seguiu um passo de cada vez. Aqui você atravessou tudo que passava na sua frente com um sorriso no rosto, mas também sem deixar seu leão interior adormecer. Um guerreiro gentil, mas ainda sim um guerreiro”, disse Galisteu no discurso do eliminado.