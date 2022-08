André Luiz Frambach revela que espera ter filhos com Larissa Manoela

Eu shippo demais esse casal, são dois lindos, e na Globo minha gente, só elogios para Larissa Manoela. Nem viajando para Itália, Larissa Manoela é esquecida. Segundo o site, Purepeople, o ator de ‘Cara e Coragem’, André Luiz Frambach, revelou hoje no programa Encontro com Patricia Poeta o sonho de ser pai e já conta com Larissa Manoela como mãe.

“Se um dia eu puder ser um pai… Hoje em dia, eu encontrei uma mulher maravilhosa que eu acredito que vai ser uma mãe incrível. Se um dia eu puder ser igual a esses dois, igual aos meus sogros, eu vou estar realizado na minha vida”, falou o ator. Acho que serão filhos lindos.