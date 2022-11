André Janones se perde nos comentários e vira o novo Tiririca do República

Deputado federal usa as redes sociais para demonstrar sua alegria e passar vergonha nos grupos de esquerda do WhatsApp

André Janones, ficou conhecido como o deputado atuante que sabe lidar com as redes sociais, que escancara e grita, ganhando destaque e notoriedade pelo diferencial ao mostrar o seu trabalho, até aí tudo bem, mas existe um abismo de diferença entre a maneira com que lidamos como trabalho e a falta de respeito.

O deputado usou o seu Twitter para declarar sua alegria: “Essa decisão de agora é de causar um “orgasmo democrático” em qualquer um! Eles se ferraram, mas se ferraram MUITO agora! Eu não consigo parar de rir! Eu acho que tô mais feliz que dia de vitória!”, escreveu.

Querido, você já está indo para esse lado. Não é necessário toda essa excitação, guarda para si, tem muita coisa para acontecer e você pode se destacar muito melhor do que essas palhaçadas. Isso está vergonhoso nos grupos de esquerda de WhatsApp que faço parte, chego a comparar você tipo: André Danone e Carla Chandelle. Não é para isso que você está crescendo.

Um passo para trás é sempre bom, é legal e deixa a gente de ser papagaio de Lula. Pronto, falei.