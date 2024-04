Anderson Leonardo segue internado e tratando quadro de insuficiência renal

Em novo boletim médico divulgado nesta segunda, 15, tivemos mais informações sobre Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. O cantor segue internado no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio, e segue em tratamento do quadro de insuficiência renal.

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se no quarto. O paciente está acordado, respirando sem a ajuda de aparelhos e segue tratando o quadro de insuficiência renal”, informou o comunicado assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade à Quem.

O cantor recebeu alta da UTI no dia 11 de abril e segue com o tratamento no quarto da unidade de saúde desde então. Vale ressaltar que Anderson está em tratamento contra um câncer na região inguinal na unidade desde o dia 27 de fevereiro, quando fez um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor.