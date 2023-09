Anderson Leonardo, do Molejo, recebe visita dos amigos: “Sem previsão de alta”

O cantor recebeu os integrantes do Grupo Molejo no hospital do Rio de Janeiro onde está internado para tratar uma embolia pulmonar

Anderson Leonardo está internado para tratar uma embolia pulmonar e neste sábado (16), recebeu a visita especial dos seus amigos do Grupo Molejo. O registro foi compartilhado nas redes sociais junto da notícia de que o cantor ainda não recebeu alta diante do seu quadro clínico. “Nosso cantor Anderson Leonardo segue internado, estável e sem previsão de alta. Ansioso para estar nos palcos junto do seu público, com seu alto astral e alegria! #assimtabomdemais!!”, escreveram na legenda da postagem. Após realizar alguns exames, a assessoria confirmou o seu estado de saúde. “A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, disse a nota.