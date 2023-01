Anderson do Molejo vence o câncer: “Graças a Deus me curei”

O vocalista foi diagnosticado com um câncer inguinal, em outubro de 2022.

Gente, que ótima notícia! Na manhã desta quinta-feira (19), durante a sua participação com o grupo Molejo, no programa “Encontro”, o cantor Anderson Leonardo, revelou que está curado do câncer inguinal, o qual o mesmo foi diagnosticado em outubro do ano passado.

“Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia. Estava ansioso para começar”, revelou Anderson.

No programa, o vocalista enaltece a ajuda que recebeu de seus companheiros de carreira, dizendo: “Graças a Deus me curei, com a força desses rapazes”.

Anderson revela que seu médico liberou que ele voltasse a trabalhar e afirma que a alegria de seus fãs o ajudaram muito, durante a recuperação.

“Conversei com o doutor, ele me deixou trabalhar, lógico que com moderação. O bom é que eu tenho uma atividade física, que eu sempre faço, não faço, e isso me ajudou muito. Essa alegria [do público] também ajuda”, confessou o cantor.