Anahí se pronuncia sobre polêmica envolvendo a turnê do RBD e ex-emprésario 

Genteee, a Anahí finalmente se manifestou e abrir o coração para falar sobre o imbróglio judicial em torno da “Soy Rebelde Tour” do RBD . Nesta sexta-feira (14), a cantora estava saindo de um ensaio fotográfico, quando foi abordada pela imprensa mexicana sobre o assunto.

A loira contou sua versão do ocorrido e ainda comentou qual é a relação que tem com o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas. Lembrando que ele é o principal suspeito do possível desvio financeiro durante a turnê de reunião do RBD, a ‘Soy Rebelde Tour’.

Anahí não fugiu da pergunta e soltou o verbo sobre o ocorrido com ela e os demais membros da banda: “O que posso lhe dizer é que, como todo mundo, eu também quero clareza e quero que as coisas sejam colocadas em ordem para todos nós. Acho que isso é o que todos nós queremos e o que eu também quero”, afirmou.

“Não estou defendendo ninguém e quero deixar isso bem claro, mas também não estou acusando ninguém porque ainda não temos os resultados das auditorias. Foi realizada uma e, embora tenha havido irregularidades, outra está sendo realizada”, continuou.

A eterna Mia Colucci disse que tem tido inúmeras conversas com o escritório de advocacia para que seja feita mais uma auditoria. “Quero fazer uma auditoria mais externa porque também quero clareza, todos nós queremos a mesma coisa”, comentou.

Logo depois, ela se justificou sobre a mensagem de aniversário que mandou para Rosas. Segundo ela, o objetivo é viver sem ressentimentos. A cantora, inclusive, relembrou como foi a saída dele da posição de empresário. “Não foi apenas uma questão profissional que foi rompida, ele foi um dos meus melhores amigos por 18 anos. Foi o rompimento de uma amizade de longa data, de uma confiança de longa data. E foi muito doloroso para mim, muito doloroso para mim, nunca mais nos vimos”, declarou.