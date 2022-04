”A Sônia Abrão tenta desmoralizar as pessoas”, enfatiza Ana Paula Renault

Ex-BBB quebrou o silêncio sobre a jornalista no podcast ‘Link Podcast’

O clima esquentou no Link Podcast entre a apresentadora Ana Paula Renault e o jornalista Matheus Baldi. De um lado temos o fã de Sônia Abrão e do outro Ana, que diz que a jornalista “desmoraliza as pessoas”.

“Ela pega no caráter e tenta desmoralizar as pessoas das coisas que ela não gosta”, disse Ana Paula sobre Sônia Abrão comentar o BBB 22 com favoritismo de alguns participantes.

Matheus Baldi ficou do lado de Sônia, se mostrando ser um fã número um do trabalho da jornalista, e ainda comparou o fato com um amigo que faz coisas erradas e fingimos não ver, e a loira rebateu: “Eu vejo e falo para meu amigo não fazer mais”.

“Ela tem que entender que isso fere muito a pessoa. A pessoa está indo para a vida pública e tem muitos fãs e pessoas que pegam como verdade o que ela fala”, disse a apresentadora sobre as conclusões que Sônia faz sobre as pessoas.

O jornalista defende, dizendo que esse era o jeito ‘visceral’ da jornalista e Ana responde: “Não é visceral, ela é maldosa, isso faz mal às pessoas. O jeito que ela fala, o jeito que ela menospreza, o jeito que ela desmoraliza, isso chega a ser crime. Na hora que um desses participantes tirar a vida, aí quero ver como ela vai reagir”, disse Renault.

Ana Paula Renault causou na 16ª edição do BBB (Foto: Reprodução)

A apresentadora esclareceu os fatos por já ter feito um programa de fofocas. “O que ela faz no ‘A Tarde é Sua’ é o que eu fazia no ‘Focalizando’, mas de jeitos completamente diferentes, eu tinha sempre meu preferido, mas eu não precisava desmoralizar o outro para prevalecer meu favorito”, explicou.

Parece que a postura de Soninha não agrada muito Ana Paula Renault, que chegou a falar que o psicológico de muitos participantes não são bons para receber a onda de hate que ela pode puxar. Detalhe: existe uma grande possibilidade de Ana Paula Renault ser contratada pela RedeTV! para apresentar o Tv Fama, como vai ficar o clima entre as duas na emissora de Osasco?