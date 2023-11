Ana Paula Padrão posta primeira foto com marido após acidente

A apresentadora do MasterChef apareceu ao lado de Gustavo Diament, um mês após o acidente que ele sofreu

Contei para vocês que a vida de Ana Paula Padrão estava uma loucura depois do acidente que seu marido sofreu. Gustavo Diament caiu em uma vala de sete metros depois de sofrer um assalto à mão armada na Rodovia Presidente Dutra. Agora, ela aparece ao lado doi marido em tom de agradecimento.

“A vida é o que acontece enquanto você faz planos. Foi John Lennon que disse essa frase? Não deu tempo de checar. O fato é que há exatamente um mês, no dia 22 de outubro, todos os nossos planos de futuro próximo se dissolveram e, o mais interessante, é que eles não tinham mesmo nenhuma importância”, começou.

“A total insegurança que se instala quando a sua vida, ou a de quem você ama, é ameaçada, foi sendo substituída por uma doce sensação de conforto: estou aqui, sou grata, sou amada e estou tranquila com quem eu sou e o que fiz até aqui. Quando a gente faz planos, um dos riscos que corremos é o de nos tornarmos reféns deles. E quando ainda que forçosamente os planos se desfazem, desaparece também a ansiedade em alcançá-los”, seguiu.

Após o momento difícil que enfrentou, Ana confessou que agora está mais tranquila. “Lembrei-me agora de que, numa viagem ao Butão, um monge me disse que o desejo é a fonte de toda frustração. Não, não estou romantizando o sofrimento. O que vivemos foi cruel e doeu. Mas o saldo é infinitamente mais pacífico do que o fato que o gerou. Estou bem, estou feliz e fazendo exatamente o que eu gostaria nesse momento. Estou cuidando das poucas certezas que me sobraram e adorando a sensação de não ter certezas sobrando. Voltei a me equilibrar num eixo que tinha saído do prumo desde a pandemia. Pequenas alegrias. As grandes alegrias”, finalizou.