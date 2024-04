Ana Paula Oliveira de ‘A Grande Conquista’ diz tomar 480 cápsulas por mês para se manter jovem

Aos 50 anos, Ana Paula Oliveira afirma que mantém alguns cuidados para se manter jovem. Em post no Instagram, ela declarou que faz uso de quase 500 comprimidos por mês. Segundo a advogada, essa é a sua fonte da juventude: “Eu tenho meus segredinhos para manter uma vida saudável, mais jovem e disposta”, disse. Na legenda do post ela afirma tomar cerca de 480 pílulas de colágeno e vitaminas.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Ana Paula Oliveira, a mais nova participante do reality show da Record, ‘A Grande Conquista’, começou fazendo sucesso na web como Musa do Brasil em 2021 e Miss em outros concursos. Também modelo, pós graduada em direito, empresária, miss e Influencer, Ana Paula fez cinco anos de graduação em direito, depois mais dois anos de pós, concluindo aos 47 anos de idade. “Sou muito orgulhosa da minha trajetória, sou de origem humilde e batalhei muito para chegar até aqui”, declara.

Aos 50 anos de idade, Ana Paula Oliveira estreou neste ano de 2024 como destaque da Independente Tricolor, escola de samba paulista da cidade de São Paulo. De acordo com ela, foram seus próprios fãs que a incentivaram a desfilar no Carnaval. “Sou muito sortuda, os meus fãs sempre me apoiam muito. Tanto homens, quanto mulheres, me animam e não me deixam desistir nunca”.

Anos atrás, aos 42 anos, ela decidiu dar uma guinada em sua carreira, ingressando na faculdade de direito. Para ela foi um desafio, dado ao receio que tinha devido a sua idade um pouco mais avançada. “A transição de uma carreira estabelecida como empresária para algo novo trouxe muitos aprendizados, além de experiências incríveis”.

“O etarismo está muito presente no meu cotidiano, mas isso não me abala. Nós, mulheres, podemos ser o que quisermos, não importa a idade”, diz a musa.

Em relação ao reality show, Ana Paula conta com o apoio do marido, com quem é casada há 29 anos, e do filho, de 27 anos. Ela conta receber incentivo dos seus fãs, da família e principalmente do marido e filho. “Eles serão minha força lá dentro do reality”.

Neste ano de 2024, ‘A Grande Conquista’ estreia hoje, 22 de abril, na programação da RecordTV. Serão 100 participantes ao todo na chamada dinâmica da vila. O reality mistura famosos e anônimos em uma competição.