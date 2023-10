Ana Maria faz homenagem para Tom Veiga, o Louro José e se emociona

Nos 24 anos de Mais Você, a apresentadora falou sobre o parceiro de bancada e grande amigo do Mais Você que faleceu em novembro de 2020.

Ai gente, quem mais chorou de emoção junto com NaMaria durante a homenagem ao Tom Veiga, o eterno Louro José, que faleceu em novembro de 2020 durante o especial em comemoração pelos 24 anos do Mais Você? A apresentadora relembrou alguns momentos em que passou com o artista, que levou alegria para o público ao seu lado, na bancada da Casa de Cristal e não conseguiu segurar as lagrimas.

“Tom Veiga, meu amado. Sem ele teria sido diferente, ele foi uma alegria infinda nessa história e ele faz muita falta. “Ele é parte fundamental da nossa história. E agora estou aqui com seu neto para garantir a linhagem”, disse a apresentadora, mencionando seu novo parceiro, o Louro Mané. “Seu neto está aqui juntinho de você”, respondeu o Lourinho.



Ana Maria ainda comentou sobre a chegada de Louro Mané no ‘Mais Você’, em abril de 2022. “Eu fiquei muito feliz com a sua chegada. A gente sempre fala que as pessoas que a gente ama são insubstituíveis, mas o seu talento, do cabeção aí embaixo, como pessoa… Sabe uma pessoa de talento? É sucesso de gente, que a gente gosta de conviver, que nem o Tom”, elogiou Ana.



“Eu sou muito agradecido de você ter aberto as portas para eu chegar e ganhar essa família maravilhosa”, respondeu o Louro, que é interpretado por Fabio Caniatto. “A gente pensava: ‘Será que vai dar certo?’. No começo ainda falavam que eu não gostava de você”, brincou Ana Maria. “E não é que deu (certo)?”, ressaltou o boneco.

Ana Maria: "Tom Veiga, meu amado. Ele foi uma alegria infinda nessa história. Ele foi uma parte fundamental nessa história" ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/X2IRptmDs4 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 26, 2023