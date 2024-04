Ana Maria cobra namoro de Isabelle e Matteus e é surpreendida pelos dois 

Depois de receber Matteus e Isabelle, vice-campeão e a terceira colocada do BBB 24 para um belíssimo café da manhã no Mais Você. A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou o bate-papo para questioná-los sobre esse relacionamento que surgiu na reta final do jogo.

“Vocês para mim, hoje, são o símbolo do amor. Se encontraram na reta final do jogo e foi muito bonito vê-los apaixonados”, disse a apresentadora.

“Pois é, eu até estava falando para o Matteus que temos uma amizade muito legal”, iniciou Isabelle.

“Como é que é?”, interrompeu Ana Maria Braga.

“É uma amizade muito saudável, mas estamos tentando fazer esse mix, mas eu já convidei ele para fazer uma imersão no Amazonas…”

“Pera aí, quer dizer que 48 horas depois, tudo aquilo que ficamos apaixonados, aqueles beijos, declarações, coisas bonitas, onde é que foi parar?”, questionou Ana Maria.

“Está entre a gente, nós ainda não tivemos um tempo para ficar sozinhos, conversar”, disse Isabelle.

“É, não tivemos tempo, eu dormi apenas 1 hora e meia até agora”, afirmou Matteus.

“Mas não precisa dormir para namorar”, rebateu a apresentadora aos risos. “O ideal é não dormir. Vocês não ficaram?”

“Ficamos no intervalo perto, conversando”, respondeu o ex-brother.

“Eu e a população inteira achando que ia sair um casal, pedir a mão um do outro em namoro, precisa ter um tempo para isso, né?”

“Ana, vou ser bem sincero com você, estamos saindo de 100 dias muito intensos de todas as formas, nós moramos em extremo, mas isso é uma coisa que não implica tanto, mas o que vamos viver daqui para frente, agora vai ser uma vida totalmente diferente, eu nunca imaginei nada disso, minha vida mudou totalmente. Em relação a nós dois, eu sou muito responsável com todos, vamos acalmar a cabeça e vamos ter a oportunidade de conversar, é nítido que temos uma química, mas o futuro a Deus pertence”.

Os dois deixaram claro para Ana Maria que ainda vão conversar fora do BBB 24 para definir como será o futuro dos dois.