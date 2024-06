Ana Maria Braga revela que era vigiada por bombeiros no Projac

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, contratada da TV Globo, revelou que quando fumava nas dependências da emissora, era seguida por bombeiros.

A famosa estava reproduzindo a tendência “Pebolim de Churrasqueira”, disputa entre salsichas que viralizou em todas as redes sociais, quando perguntou o porquê da churrasqueira estar apagada.

“Nem ligaram a churrasqueira. Coloca o pessoal que me vigiava antigamente, quando eu fumava. Agora não dou mais trabalho. O bombeiro ia comigo por onde eu fosse aqui na Globo. Bota o bombeiro aqui”, desabafa a apresentadora.

Ela revela ter parado de fumar assim que descobriu problemas de saúde.

“Eu tive câncer de pulmão e não parei de fumar lá atrás. Já tinha tido outros cânceres. De repente, eu comecei a sentir… Eu gosto muito de andar, e começou a me doer a perna, uma dor lancinante. Parecia que faltava oxigênio, circulação”, contou a apresentadora, recentemente, no Conversa com Bial.