Ana Maria Braga reage a foto de Cauã Reymond: “Vou tirar a limpo”

A apresentadora demonstrou interesse em averiguar se a foto era como na vida real e não deixou de dar boas risadas ao vivo

Ana Maria Braga é uma das minhas que sabe que os contatos podem levá-la longe. A apresentadora do ‘Mais Você’ deixou de investir nos comentários diante da foto de Cauã Reymond que causou na web ao mostrar seus pelos nas partes baixas. Ana revelou que poderia averiguar de perto, pois receberia o convidado hoje (04).

“Ana do céu”, disparou Tati Machado. “Rapaz”, se impressionou a apresentadora. “A gente leva a sério esse negócio do trabalho jornalístico que a gente quer fazer, trazer as informações…”, disse Tati em seguida. “Jornalismo investigativo, né?”, questionou Louro Mané.

“[…] Sorte que eu vou poder tirar isso a limpo porque ele vem aqui depois de amanhã. Estamos te esperando, hein Cauã”, disse a comandante do ‘Mais Você’.