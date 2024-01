Ana Maria Braga quer confrontar Nizam quando for eliminado do BBB 24

Parece que não só nas redes sociais que está cancelando as atitudes do participante do BBB, Nizam. Mas na exibição do Mais Você desta quinta-feira (18), a apresentadoraAna Maria Braga está indignada com as atitudes de Nizam Hayek no BBB 24.

O participante omitiu de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo a conversa entre ele, Rodriguinho, Vinicius Rodrigues e Lucas Pizane, na qual os homens criticaram o corpo das mulheres da casa –incluindo o da modelo de 35 anos. Nizam afirmou às duas que nada de ofensivo foi dito.

A apresentadora demonstrou indignação ao ouvir a conversa do brother com Yasmin e Wanessa e ainda prometeu confrontá-lo sobre o assunto ao entrevistá-lo após a eliminação.

“Estou doida por esse café da manhã”, afirmou ela. “Você está preparada, Ana?”, questionou Tati Machado. “Eu estou preparada, ele é que precisa estar. Não tenho nada a ver com isso”, disparou a apresentadora.

A apresentadora comentou que o brother teve inúmeras oportunidades de revelar a verdade e se redimir com as mulheres por ter falado dos corpos delas, mas mesmo assim, ele prefere não assumi a culpa pelos seus atos . Ele mentiu sobre o que o público viu nas câmeras da casa, quando Yasmin foi chamada de “velha” e criticada por ter um “corpo estranho”.

“Uma coisa é você escutar e ver as pessoas fazerem e falarem. Você vê como a vida é danada, porque lá são muitas câmeras. Agora, e na vida da gente? Tem gente assim, que mente deslavadamente, não tem coragem de dizer a verdade, e nós não temos câmeras para saber o que as pessoas estão fazendo”, comentou Ana.