Ex-marido de Ana Maria Braga se nega a assinar divórcio

Johnny Lucet (4º casamento da loira) não aceita pedido de separação da apresentadora

Neste angu tem caroço e a gente vai dar um jeito de descobrir tudinho, viu? Johnny Lucet, ex-marido de Ana Maria Braga, se nega a assinar o divórcio com a apresentadora. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, a produção do ‘Hora da Venenosa’ tentou contato com o poryuguês, mas ele se fez de desentendido.

É importante ressaltar que Ana Maria ficou casada com o “dito cujo” um ano e alguns meses. Os dois se conheceram em 2019 e casaram-se em 2020. Segundo as más línguas, o que motivou a separação foi o mau humor do marido e o tratamento rígido com os funcionários da loira.

Um documento de intimação para comparecer a um fórum em Portugal foi enviado, para uma tentativa de conciliação entre as duas partes, mas ele se nega a assinar o papel do divórcio.

A gente sabe que quando uma das partes não assina é porque há o interesse financeiro em alguma coisa. Será que ele está de olho na bufunfa da nossa ‘Namaria’?