Ana Maria Braga desmente boatos sobre sua saída do programa Mais Você

Desmentindo a informação de um canal de comunicação do próprio Complexo Globo, a apresentadora afirmou que não tem planos de deixar a emissora.

Minha gente, mais cedo contei para vocês que a minha amada Ana Maria Braga havia anunciado que iria deixar o programa Mais Você, o qual ela apresenta nas manhãs da Globo. Porém, felizmente, no início da tarde desta segunda-feira (07), a loira, que traz a alegria para as minhas manhãs, publicou um vídeo em seu instagram desmentindo a notícia que havia sido confirmada pelo jornal Extra, do Grupo Globo.

No vídeo, a apresentadora revela que a propagação de informações falsas a seu respeito, como essa, lhe deixam muito chateada, pois, ao seu ver, apesar da verdade sempre prevalecer, esse tipo de coisa acaba desestabilizando toda a sua equipe na emissora.

“Como vocês sabem, a respeito da minha vida pessoal e profissional tem fofocas todo dia. Eu nunca respondo, porque acho que a verdade sempre prevalece. Mas quando a coisa é tão absurda que fica cansativo, eu fico chateada das pessoas escreverem as coisas sem checar a fonte, sem nenhuma base. Desestabiliza uma equipe toda. Que tipo de jornalismo é esse?”, iniciou Ana Maria.

Em seguida, ela garante que toda e qualquer mudança que ocorrer em sua carreira, ela mesma irá noticiar aos seus fãs, afinal, segundo ela, somos nós que pagamos o seu salário.

“Qualquer mudança que tenha com relação a isso, primeiro quem vai saber é a minha família e depois vocês. Eu sempre digo que quem paga meu salário são as pessoas que me acompanham há quase 30 anos na televisão e acreditam em mim. Me sinto na responsabilidade de contar as coisas importantes que estão acontecendo”, garantiu a funcionária da TV Globo.

Mostrando que está bem longe de pensar em uma possível aposentadoria, Ana Maria desmente que pretende deixar a emissora no próximo ano.

“Saiu uma notícia dizendo que eu já negociei com a empresa que eu trabalho, a TV Globo, que eu deixo de trabalhar em 2024. Isso é uma mentira deslavada. Atrapalha o andamento dos meus negócios, atrapalha os negócios da Globo, não tem sentido”, desmentiu a loira.

Por fim, ela ressalta que nunca se pronuncia a respeito das fake news que saem a seu respeito, mas devido às proporções que essa tomou, ela teve que vir a público falar sobre o assunto.

“Mas esses absurdos dão cliques. Foi tão absurda a repercussão dessa notícia sem sentido, que eu vim falar direto com vocês. Isso não existe. Quando houver alguma intenção de mudança de planos, eu vou falar. Eu amo o que eu faço! Eu nunca vim dar satisfação, mas tem hora que cansa, dessa vez não vou deixar passar”, finalizou a apresentadora.