Ana Maria Braga dá sua opinião sobre bolo de aniversário de Maria Flor: “Nunca ouvi falar”

A apresentadora do ‘Mais Você’ contou que já encomendou bolso muito bonitos,mas que nunca tinha ouvido falar em um valor tão absurdo

A festa de Maria Flor, filha de Virgínia e Zé Felipe, deu tanto o que falar que foi parar no ‘Mais Você’. Ana Maria Braga deu sua opinião sobre o bolo de aniversário da pequena que custou R$58 mil, e ela revelou que nunca viu um bolo tão caro quanto o que foi encomendado pelo casal para o aniversário da pequena. A conversa aconteceu com Ju Massaoka que sempre leva as novidades do mundo das trends para a apresentadora.

“Eu já vi muito bolo na minha vida, já vi gente fazer bolo, já comprei muito bolo bonito… Mas eu nunca ouvi falar num bolo no valor desse bolo aí. (…) Tem que ser bom para comer, né?”, disse Ana.

Ela ainda completa: “Já imaginou quando fizer 15?”, a apresentadora brincou com os próximos eventos.