Ana Maria Braga aparece aos beijos com namorado em foto

A apresentadora não deixou de exibir seu namorado por meio de uma foto muito reveladora e cheia do fogo da paixão entre os dois

Ana Maria Braga fez um feito inédito e curioso. A apresentadora que não posta muito sobre sua vida pessoal acabou deixando que os seus seguidores participassem da paixão do seu relacionamento com Fábio Arruda. Bruno Astuto compartilhou uma foto dos dois se beijando durante a festa de aniversário dele.

“Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol”, afirmou Bruno.

Os dois estão juntos há quase um ano e os rumores do relacionamento começaram em julho de 2022.