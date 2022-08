Ana Hikari quebra o silêncio sobre acusação de racismo na Globo

Atriz usou seu Twitter para mostrar que não compactua dessa atitude

Eita minha gente, mesmo depois de acertado em muitas produções, como aconteceu com Pantanal, a Globo está sendo acusada de racismo, depois de postar uma foto com Paolla Oliveira e Marcelo Serrado vestidos com uma roupa típica oriental. Ana Hikari não se calou diante das acusações e soltou o verbo no Twitter.

“Esse emoticon é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa cada vez que a empresa faz uns yellowface/whitewashing/abordagens racistas e eu tenho que fingir que tá tudo certo”, escreveu a musa.

(esse emoticon é a minha foto do crachá de atriz contratada da casa cada vez que a empresa faz uns yellowface/whitewashing/abordagens racistas e eu tenho que fingir que ta tudo certo) https://t.co/Wn9RcJiB4V — Ana Hikari (@_anahikari) August 5, 2022

A foto em questão faz parte dos personagens de ‘Cara e Coragem’ que atuarão como dublês em uma obra inspirada na cultura oriental. Se liga, hein!