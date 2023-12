Ana Hickmann se emociona em amigo-secreto da Record: “Eu não tenho medo do futuro”

A apresentadora aproveitou o momento para desabafar sobre as tribulações que tem passado nos últimos meses.

Amores, nesta terça-feira (26) foi ao ar a segunda parte do programa Família Record, onde os artistas, apresentadores e jornalistas da emissora revelaram o amigo secreto promovido pela firma.

Dentre todos os momentos da brincadeira, para mim, o mais marcante foi quando o apresentador César Filho revelou que Ana Hickmann era a sua amiga secreta, fazendo a apresentadora se emocionar com as suas palavras e presentes.

“Esse ano tem alguns presentes que são muito especiais pra você, que é muito especial na minha vida. Não só agora, mas desde antes de eu trabalhar aqui na Record”, discursou o apresentador, antes de presentear a colega de trabalho com 4 presentes, uma foto do quarteto do “Hoje em Dia”, uma Bíblia e um colar em formato de cruz, todo cravejado em brilhantes.

“Ele fica o tempo todo em movimento pra dar uma visão ainda mais bonita pra você. E combina com você”, afirmou César.

Diante dos presentes, Ana agradeceu o amigo e abriu o seu coração: “Esse movimento que eu vejo, nesse presente, nessa joia, mostra muito o movimento da nossa vida. Você pode ter certeza de uma coisa: hoje, falo com muita tranquilidade, que eu não tenho medo do futuro”.

Continuando, a Hickmann falou sobre os momentos difíceis que tem passado recentemente, principalmente após denunciar o seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, por agressão.

“Eu estou passando por uma série de novidades, mudanças, provações. E eu sou uma pessoa muito abençoada pelo fato de estar dentro dessa casa, deter grandes amigos, de ter um lugar que eu posso dizer que quando eu preciso ser acolhida, eu sou, por todos. Sou uma pessoa muito grata por isso, tenho muita sorte, sou abençoada. E 2024 tenho certeza de que vai ser um ano muito incrível”, desabafou a apresentadora.