Ana Hickmann passa por cirurgia: “Encontramos um pequeno cisto no meu útero”

Apresentadora ainda disse que as cólicas menstruais começaram a ficar mais intensas e mais fortes

Se os fãs de Ana Hickmann ficaram de cabelo em pé quando viram a apresentadora na cama do hospital, imaginem as fofoqueiras. A loira passou por uma cirurgia para retirar um cisto do útero e disse que por causa da pandemia ficou mais distante dos cuidados médicos, tempos que as cólicas se agravaram.

“Eu vou passar por um procedimento cirúrgico com a minha ginecologista e obstetra porque nós encontramos um pequeno cisto no meu útero. Há um ano e meio, as minhas cólicas menstruais começaram a se intensificar, ficar bem fortes. Por causa da pandemia, eu acabei ficando um pouco mais longe das consultas médicas de rotina. Fizemos alguns exames, ela constatou um pequeno sangramento, achou estranho e me pediu para fazer uma série de avaliações e exames. E apareceram algumas suspeitas, mas a cada exame tudo dava negativo, mas as cólicas iam piorando e o sangramento também. E fizemos um ultrassom com um tipo de preparação específico e vimos que não tenho endometriose, porém, descobrimos um pequeno cisto na parede do útero. Eu resolvi contar porque eu acho que é mostrar para as mulheres que quando sentimos uma dor aqui e ali, não podemos deixar para lá, não é uma coisa que vai passar, está tudo dentro da gente. Precisamos buscar auxílio médico”, disse ela.

E completou: “Não é nada tão grave, mas poderia se tornar. Mas já me atrapalhou com muitas coisas, inclusive em alguns planos familiares”. Logo depois da cirurgia, ela comemorou o sucesso do procedimento. “Fiquei feliz que deu tudo certo, era uma coisa pequena e que causava tanta dor. A saúde a gente tem que cuidar acima de tudo”, declarou.