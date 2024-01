Ana Hickmann nega que possa estar namorando Edu Guedes

De acordo com o jornalista e repórter Ricardo Feltrin, e apresentadora do ‘Hoje em Dia’ estaria de namorado novo

O que? Ricardo Feltrin fez o meu chá das 17h com minha fofoqueiras, afinal eu não sabia que Ana Hickmann estava namorando Edu Guedes. Acontece que eu procurei a assessoria da apresentadora e me informaram que tudo não passa de um boato, Ana não está namorando, inclusive, está enfrentando um dos momento mais tensos de sua vida dado tudo que ocorreu no ano passado.

“Ana Hickmann assumiu o namoro com Eduardo Guedes em plena crise, a maior que ela tem vivido, financeira e econômica, está no litígio na Lei Maria da Penha pela agressão e tem um andamento inquérito na esfera policial e um divórcio, três coisas diferentes”, disse.

Léo Dias tinha publicado uma foto dos dois na piscina, onde eles estão brincando com Ale, filho dela com o ex-marido. A assessoria me informou que: “É mentira, eles não estão namorando. O encontro no final do ano foi por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, disse.