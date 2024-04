Ana Hickmann não pode participar da entrevista com Edu Guedes em respeito a Record

Gente, e essa entrevista que o Edu Guedes cedeu ao canal do youtube Leo Dias?? Foi incrível, estou eu aqui nesse domingão, assistindo e me deparei que a Ana Hickmann estava lá, mas não pode aparecer, porque não conseguiu autorização da TV Record. E por causa disso, Leo não pode entrevistá-la em respeito em a emissora. Lembrando que Hickmann trabalha lá na Record há 20 anos, seu primeiro contrato foi em 2004, convidada pelo jornalista Paulo Henrique Amorim (1942-2019) para comandar um quadro no vespertino Tudo a Ver e hoje, ela apresentar o programa Hoje em Dia, ao lado de Britto Jr. Durante a entrevista, Guedes falou um pouco do início do relacionamento dos dois e o Leo Dias aproveitou para comentar sobre a conexão do casal pela maneira com olhavam um para o outro. O chef de cozinha falou que as pessoas não fazem a menor ideia de tudo que a apresentadora tem passado nesses últimos tempos. Mas o jornalista disse que o ex-marido de Ana não fazia parte da pauta. Então, Edu Guedes mudou de assunto e falou de um prato de risoto maravilhoso que ele fez para ela e ela simplesmente amou.