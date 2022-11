Ana Hickmann ficou com vergonha de mostrar KY em vídeo com Lucas Rangel

Influenciador invadiu a casa da apresentadora e prometeu mostrar até dentro das gavetas da loira que ficou envergonhada com os seus apetrechos pessoais

Ana Hickmann soltou o verbo no seu canal do Youtube para as perguntas polêmicas dos seus fãs. A musa contou detalhes da sua vida pessoal sem filtro, independente da pergunta dos seus amados fãs. Um dos presentes ainda questionou o que tinha na gaveta que ela não quis mostrar para Lucas Rangel, em vídeo invadindo a casa da apresentadora.

“O que tinha naquela gaveta?”, questionou. Ana não teve papas na língua ao dizer que naquela gaveta ficavam os seus apetrechos sexuais.

“Um monte de coisa na gaveta, mas eu morri de vergonha na gaveta. Tinha um KY bem gigante lá dentro e um Jontex, não camisinha, eram uns outro aparados da marca”, revelou.

Ana ainda diz que é necessário alguns brinquedos. “Aliás gente, tem que se cuidar e se prevenir, e tem que usar uns apetrechos porque precisa”, disse.