Ana Hickmann e ex podem pagar dívida de mais de R$ 1 milhão em três dias

Segundo o bando, o ex-casal contratou empréstimos avaliados em R$28 milhões somente no ano de 2023

Todos nós já sabemos que o casamento de Ana Hickmann foi desmascarado após ela sofrer uma agressão e denunciar o seu ex-marido, Alexandre Correa, na polícia. Acontece que o casal tinha diversas dívidas pela má organização de contas e diversos empréstimos feitos pelo empresário. A 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, em São Paulo, determinou nesta quarta-feira (13) que a dívida de R$ 1,6 milhão de Ana Hickmann e Alexandre Correa com o banco Bradesco seja paga em até três dias.

De acordo com o G1,a decisão determina que o pagamento deve ser feito sob pena de penhora de bens. Isso que dizer que o patrimônio do ex-casal poderá ser bloqueado ou expropriado até que os débitos sejam quitados.

“Apenas em 2023, foram contratados mais de R$ 28 milhões em empréstimos, que contam com imóveis gravados com garantia de alienação fiduciária”, diz um trecho do processo divulgado pelo G1.