Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos durante viagem

Léo Dias sempre traz as notícias quentinhas para nós, fazendo dos meus cafés da manhã com minhas amigas um dia mais que especial. Aloca! De acordo com o jornalista, Edu Guedes e Ana Hickmann ficaram noivos durante uma viagem a Portugal.

Guedes organizou um jantar romântico com Hickmann em Lisboa e fez o pedido para a amada. Inclusive, eles já estão usando alianças de ouro.

Vale lembrar que os dois começaram a namorar no início do ano. No final de 2023, Ana Hickmann passou por um desafio em sua vida pessoal ao acusar o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. Logo depois, eles anunciaram a separação.