Ana Hickmann desabafa sobre tragédia que atingiu família no Sul: “Muito triste”

Ana Hickmann revelou que alguns de seus amigos e familiares estão trabalhando de forma voluntária para ajudar as famílias que perderam tudo nas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record, se disse orgulhosa da mobilização dos brasileiros para ajudar pessoas que ficaram desabrigadas durante a enchente.

“O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu nunca vi algo parecido na história. Já enfrentamos outros desastres naturais, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, mas de um estado inteiro debaixo d’água?”, questiona Ana, ainda impressionada com as imagens e números envolvendo o desastre natural.

A apresentadora, que nesta segunda-feira, 6, esteve presente em um evento da marca Romannel, em São Paulo, conta que teve parentes e amigos que viram de perto a destruição das chuvas na região de Porto Alegre, mas que não sofreram nada grave. “A minha cidade fica no Vale do Taquari, Santa Cruz do Sul e a minha família teve, sim, os seus prejuízos, mas graças a Deus, nenhum prejuízo físico ou material. E o material a gente recupera”, diz.

“Tenho familiares trabalhando como voluntários lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade também tenho amigos e muitas pessoas se mobilizando para poder ajudar, e eu acho que nessa hora a gente não tem que olhar para a rede social ou olhar a quantidade o valor ou o tamanho, o pouquinho que você puder fazer, já é muito grande”, afirma.