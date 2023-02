Ana Hickmann aparece ruiva e choca a web: “Por essa vocês não esperavam, né?”

Apresentadora revelou que sempre teve o desejo de ficar ruiva e disse que acha a cor poderosa

Olha ela! Ana Hickmann deu um tapa no visual e mudou totalmente do loiro para o ruivo. A apresentadora usou as redes sociais para contar que sempre admirou e sempre teve vontade de pintar os cabelos da tonalidade vermelha.

“Chega de suspense! Por essa vocês não esperavam, né? Sim, eu estou ruiva! Sempre tive esse desejo, acho uma cor poderosa. E chegou o meu momento de mudar… E aí, curtiram? Quero muitos elogios, eu estou me achando! Mudança radical para comemorar os meus 42 anos que estão chegando!”, escreveu.

A musa ainda recebeu muitos elogios depois da mudança. Eu tenho uma opinião formada, Ana é linda de todo jeito, independente de qualquer coisa.