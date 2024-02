Ana Hickmann abre o coração: “Eu sempre quis ter aquilo que eu não tive quando era mais jovem”

Ana Hickmann soltou o verbo em entrevista ao podcast Inteligência Ltda e revelou detalhes de como está se sentindo diante de sua separação e a acusação de agressão contra o ex-marido, Alexandre Correa. Ana diz que sempre sonhou em ter aquilo que não teve quando era jovem.

“Sabe quando todo mundo ao seu redor fala: é o jeito dele, é assim mesmo, vocês vão superar isso. Eu sempre quis uma família, eu sempre quis ter aquilo que eu não tive quando era mais jovem. Não é do jeito que a gente quer sempre, mas também não significa que a gente não pode tentar de novo. A vida passa por mudanças, transformações, eu sou prova difícil. Tem muita coisa para acontecer ainda na minha vida? Com certeza. Mas eu vou continuar vivendo e buscando felicidade. Se não tiver felicidade, do que vale o resto? Do que vale uma casa, uma empresa, uma marca. A felicidade não está em um objeto caro, ela pode estar em um pote de jujuba, num abraço, no sorriso do filho, são nas pequenas coisas. Falta tudo, principalmente a verdade”, afirmou.

Ela ainda falou sobre a repercussão de todos os detalhes de sua vida após a decisão de se separar. “A minha vida está na boca do povo há muito tempo. Eu sempre mostrei a minha vida, mas sempre mostrei o que eu queria que as pessoas vissem. Eu sempre respeitei as pessoas que estavam ao meu redor e sempre respeitei o meu filho, que é a coisa mias importante da minha vida. Quando tudo aconteceu e eu tive a minha vida exposta da forma que foi, não era o que eu tinha planejado. Mas, ao mesmo tempo, a atitude que eu tomei, primeiro foi uma autodefesa sim, afinal foi necessário, eu fui agredida, eu tive que pedir ajuda policial, depois ir até a delegacia, até o hospital, é uma das piores sensações do mundo, você se sente humilhada, envergonhada. É muito difícil você ter a coragem. Passar por isso, eu nunca imaginei. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que não podia voltar atrás. Eu não podia dizer que não tinha acontecido, e também não ia fazer isso. A minha vida virou de ponta cabeça, virou um circo. Ao mesmo tempo, eu descobri uma coisa que é triste, mas eu também fui acolhida, o que aconteceu comigo não é uma exceção, acontece muito. Eu não queria essa exposição”, declarou.