Ana Clara levou uma patada de Fernanda durante uma ação do Almoço do Anjo no BBB24

Meus amores, parece que a Fernanda do BBB 24 arrumou mais uma polêmica na tarde deste domingo (24). A confeiteira de Niterói foi uma das convidadas de Pitel para o almoço do Anjo, mas ela acabou sendo um pouco rude com Ana Clara, ao dar um senhor corte na apresentadora durante ação patrocinada do Mercado Livre.

Como sabemos, Fernanda usa viseira em qualquer ocasião do programa e obviamente foi com ela para o almoço – dentro do estúdio – e Ana Clara, que participava da ação, questionou a sister: “E Fernanda, que não tirou a viseira?”

Então, Fernanda desceu a lapada na Ana Clara: “Ah, por quê? É pra tirar? Chamaram no ponto aí? Não, isso aqui é marca registrada”. E não tirou.

E vale lembrar que antes de Ana Clara aparecer na ação, Fernanda estava falando mal do look recebido do patrocinador. E, depois da interação, também reclamou da feijoada servida no almoço.

Essa atitude da sister foi apontada como grosseria nas redes sociais. E muitos internautas ironizaram a cena, já que a confeiteira vive detonando a produção do reality sem levar chamada ou punição. Para completar, Ana Clara chegou a defendeu Fernanda no Mesacast.

“Fernanda dando uma patada na Ana Clara. Bem feito. A produção adora. Tomara que piore. Eles gostam”, opinou uma internauta, enquanto outra apontou: “Meu Deus, ela não tem respeito nem pelos apresentadores. Não vem falar que isso é normal. Já falou cobras e lagartos para a produção”.