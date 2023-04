Ana Clara escolheu não humilhar Karol Conká em sua eliminação: “Ia ser divertido de ver?”

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, a apresentadora dos programas relacionados ao BBB disse que não segue a linha “apresentadora má” e que acabar com a vida do eliminado não é a linha editorial do programa

Por isso que ela é uma das queridas de Boninho e uma das pupilas da Globo que faz a emissora não abrir mão dos seus trabalhos na telinha. Ana Clara contou detalhes sobre a eliminação de Karol Conká e a escolha por não mostrar o seu número de seguidores. A apresentadora revelou que o seu programa não segue essa linha editorial. “Não é a linha editorial que a gente segue no programa, não vamos pegar uma pessoa que colocamos lá dentro e sentar o pau nela. Jamais faríamos isso. E eu, como apresentadora, também não faria”, disse. Ana ainda comentou que o público ficou magoado por não mostrarem os seguidores da rapper. “O que queriam com essa imagem na verdade era: ‘Karol, se f*’. Qual tesão os telespectadores iam sentir em ver isso? Só porque ela humilhou? Então eu humilhá-la ia ser divertido de ver?”, questionou.