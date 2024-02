Ana Clara comandará novo reality show da Globo

Olha ela! Tá na cara que a Globo acertou muito colocando Ana Clara no foco das câmeras e no comando de um programa para chamar de seu. O novo reality tem o nome de ‘Estrela da Casa’ e o anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição desta segunda-feira, 5.

“Estou muito empolgada com esse projeto novo. Fiz tantas coisas aqui na casa nos últimos anos, estou empolgada para esse novo passo, de estar dividindo isso aqui vocês dentro do estúdio BBB, muito emblemático na minha vida”, contou a famosa.

Em seguida, Ana Clara ainda deu detalhes sobre a atração e contou o que você deve esperar de seu programa. “Vai ser o maior reality de música da TV brasileira. Vai ser diário, em horário nobre, e vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados. Vai ter prova, convivência, estratégia, votação, e tudo isso com o universo da música no meio”, revelou. “Vai ter workshop com profissionais, ensaios, apresentações, duelos musicais, shows de artistas consagrados”.