Ana Clara assume namoro pela primeira vez

Apresentadora da Globo nunca tinha aparecido nas colunas de fofoca com um affair, mas dessa vez soltou a declaração nas redes sociais

Olha ela! Ana Clara apareceu com um partidão nas redes sociais e não deixou de elogiar o seu novo amor. A apresentadora nunca tinha aparecido com um affair nas redes, mas não deixou de rasgar seda para o seu novo partido. Ana usou as redes sociais para assumir o relacionamento com o advogado Bruno Tumoli.

“Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou.”, escreveu Ana Clara.

Os fãs da musa elogiaram muito a sua escolha e ainda disseram que ela conseguiu esconder o romance muito bem da mídia, afinal, ninguém sabia disso.