Ana Castela faz desabafo a respeito de tratamento contra acnes 

Na manhã de hoje, terça-feira (21), a cantora e compositora Ana Castela mostrou em suas redes sociais o antes e depois do tratamento contra acne que ela fez recentemente. A famosa diz que passa pelo problema há anos, e que além disso, ainda sofria de autoestima baixa.

Em seu perfil do instagram, a namorada do cantor Gustavo Mioto, expõe algumas fotos da época em que ainda não passava pelo processo contra as acnes. Após isso, a Boiadeira mostra como está sua pele depois do tratamento, e diz ter sobrado poucas manchas em seu rosto.

“Comecei a fazer tratamento, essa é a minha pele hoje. Não tem espinhas, mas tem manchinhas que também estou cuidando para tirar. Já é uma grande conquista”, iniciou a cantora.

Ana Castela diz ter guardado fotos de quando seu rosto estava manchado e cheio de acnes, para que ela pudesse ver a mudança pós tratamento.

“A vida inteira eu tive espinhas, agora que começou a melhorar minha pele”, revela.

Segundo a cantora, as acnes interferem muito na sua autoestima.

“Não dá vontade de maquiar, de fazer nada. Aí eu comecei a cuidar e agora ela está assim, e vai melhorar mais ainda. Mas já é um começo”, conta Ana.

A famosa supôs que as acnes podem ter aparecido por estar ela não estar bem, e conta sua experiência: “Nesses tempos atrás que eu estava mal, me deu umas pipocadas na cara. Tenho muita foto do meu processo para ver se um dia ia melhorar e melhorou, gente. Por isso, eu estou feliz”, relembra a cantora.