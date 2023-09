Ana Castela fala sobre sua sexualidade após romper com Gustavo Mioto

A cantora sertaneja foi direta e reta ao responder as perguntas que os seus fãs vem lhe fazendo.

Desde que estourou por todo Brasil, a cantora sertaneja Ana Castela tem causado diversos burburinhos na web, a respeito de sua sexualidade. Mesmo enquanto estava namorando com o cantor Gustavo Mioto os rumores de que a cantora também se sente atraída por outras mulheres comia solto, porém, agora, com o fim do seu antigo relacionamento, o assunto está sendo ainda mais comentado.

Diante disso, uma admiradora da Boiadeira publicou um vídeo no TikTok questionando a cantora se ela gosta ou não de mulheres amorosamente.

“Eu preciso te fazer uma pergunta. Eu vi que agora talvez você possa responder, né? Que você fique bem. Mas assim, amiga, é ou não é? Dá pra gente pensar umas besteiras ou não? Você entendeu o que eu estou falando? Eu não sei. Gosta ou não gosta? Essa pergunta é boa, acho que você vai entender agora”, questionou a fãs.

E não é que o que ninguém esperava aconteceu? De forma bem direta e reta a cantora utilizou os comentários do vídeo da garota para responder de uma vez por todas a pergunta que não quer calar.“Não sou [lésbica]“, respondeu Ana Castela.