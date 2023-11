Ana Castela comemora resultado de rinomodelação

A cantora compartilhou uma foto do resultado do seu procedimento estético no nariz e ressaltou que ficou super natural

Olha ela! Ana Castela fez a festa com seus fãs ao mostrar o resultado de sua rinomodelação. A cantora publicou uma fotos do antes e depois nesta segunda(13), e recebeu diversos comentários positivos sobre o resultado pra lá de satisfatório. “Eu tenho um leve quebra-mola, que se o carro passar…”, brincou a Boiadeira, nos stories de seu Instagram. Nos vídeos, ela explicou que faria um leve preenchimento para harmonizar a região. “Só vai fazer ele ficar reto, mais nada. Não quero fazer mais nada na minha cara”, continuou. Ao fim do procedimento, a cantora ainda mostrou o resultado e comemorou: “Ficou lindo, maravilhoso, super natural. Do jeitinho que eu queria.”