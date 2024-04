Ana Castela brinca com cantada de fã em show: “Gosto é de novinho”

Ana Castela embalou a multidão no ‘Ribeirão Rodeo Music’. A cantora não deixou de divertir a plateia com o seu jeito espontâneo e não teve papas na língua na hora de responder a uma cantada de um fã.

Enquanto apresentava a canção Boiadeira, a diva do sertanejo decidiu interagir com os fãs e acabou lendo um cartaz ousado na plateia. “Você é velho! Sai fora, moço! Eu gosto é de novinho”, brincou, arrancando risadas do público.

Com 20 anos de idade, a cantora esclareceu o que seria um “novinho” na sua perspectiva. “26 anos, 27”, revelou. O que muitos fãs notaram é que, curiosamente, 27 anos é a idade do ex-namorado de Ana Castela, o também cantor sertanejo, Gustavo Mioto.