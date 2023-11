Ana Carolina engata namoro com produtora Ramona Bakker

A artista terminou o seu relacionamento com a cantora italiana Chiara Civello e já fez aparições com sua nova amada no aniversário de Angélica

Olha ela! Ana Carolina já fez sua primeira aparição com seu novo affair, a produtora de 46 anos, Ramona Bakker. Vale ressaltar que ela terminou há pouco o seu relacionamento com a cantora italiana Chiara Civello. A primeira aparição do casal foi feita na festa de Angélica. Até fevereiro deste ano, pelo menos, Ana Carolina ainda namorava Chiara Civello, cantora italiana com quem mantinha um relacionamento desde 2018, de acordo com o Jornal Extra. A distância parece ter sido o principal motivo para o relacionamento da cantora ter chegado ao fim (ou não, né?).