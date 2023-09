Amor Perfeito: Leonel recupera a memória e destrói a vilá Gilda de uma vez por todas.

Na reta final da novela das seis, ele acusará a megera por atentado que quase o matou e salva a filha no dia do julgamento.

A memória de Leonel está voltando em baixa velocidade, mas para o desespero e tristeza de nossa protagonista Marê ele não consegue recordar justamente da noite do atentado. Apesar de estar muito emocionada ao ser reconhecida pelo pai.



Mas o empresário irá lembrará do crime mesmo que aos 45 do segundo tempo, no julgamento da mocinha. Ele acusará a vilã Gilda de ser a responsável pelo tiro que quase o matou na novela das seis da Globo.

Depois de surtar ao ver a ruiva na Irmandade, o desmemoriado começará a ter flashes de memórias. E no final do capítulo desta quarta-feira (6), ele reconhecerá a filha quando estiver fazendo exames no hospital.