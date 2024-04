Amizade? Fernanda Paes Leme recebe flores de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Contei para vocês que a amizade de Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank anda meio balançada depois do aniversário do marido da loira, falta de curtidas e agradecimentos no texto de Fê. Acontece que a atriz recebeu flores do casal. Nesta quarta-feira, 24, a nova mamãe do pedaço, que acabou de dar à luz a sua primeira filha, Pilar, mostrou que a amizade continua ao exibir detalhes do mimo.

Fepa mostrou um lindo buquê de flores mistas que recebeu em nome do casal e de seus três filhos, Titi, Bless e Zyan. Ao publicar o clique, a famosa exaltou que amizade entre o trio. “Amamos tio @brunogagliasso, tia @giowebank, Titi, Bless e Zyan. Assim como amamos vocês SEMPRE e pra SEMPRE”, escreveu ela.

Há um tempo atrás, Fernanda Paes Leme já tinha dito que se afastou do ator e de sua esposa: “Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê… Ou não também. E está de coração, tudo bem”, disse a apresentadora.