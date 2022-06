”A gente não se espelha, porque se morrer algum famoso fica o programa inteiro”, Amin Khader alfineta Sônia Abrão

Em entrevista para o podcast ‘Papagaio Falante’ ator falou sobre sua relação com os maiores fofoqueiros do Brasil

Eita minha gente, Amin Khader pegou fogo no podcast ‘Papagaio Falante’ e não teve medo de falar a verdade e alfinetar Sônia Abrão. O ator criticou o programa de Soninha, A Tarde é Sua, ao dizer que quando um famoso morre o programa não tem outra pauta. Além disso, o repórter falou um pouco sobre sua relação com os fofoqueiros (risos).

“Sônia Abrão é veterana, a gente não se espelha, porque se morrer algum famoso fica o programa inteiro”, alfinetou Amin ao ser questionado sobre suas referências para fazer o que faz.

E não parou por aí, Sérgio Mallandro ainda perguntou se ele teria amizade com os jornalistas de fofoca do Brasil e respondeu que não tem muita amizade, pois cada um fica no seu canto: “Tem essas coisas, cada um no seu quadrado, como artistas famosos, tem muitos artistas que não falam com outros artistas”.

Khader ainda comentou sobre como a notícia corre com maior facilidade nos meios digitais e não como antigamente na folha do jornal. Hoje, tudo é mais efêmero e a gente bem que sabe disso…