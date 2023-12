Amiga de Marcelinho Carioca dá detalhes do tempo que passou no cativeiro

A mulher, que estava sequestrada com o ex-jogador, afirma que não tem nenhum envolvimento amoroso com Carioca.

Meus amores, em entrevista ao G1, a amiga do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, Taís Alcântara de Oliveira, que foi sequestrada junto com o ex-atleta revelou detalhes sobre o tempo que passou no cativeiro e garantiu não ter nenhum tipo de envolvimento amoroso com Marcelinho.

“Eu não tenho nenhum relacionamento com o Marcelinho. Nunca tive. A nossa relação é de amizade mesmo. Eu estou separada do Márcio”, iniciou a mulher, que continuou: “Ele [Marcelinho] desceu e disse que era o ex-jogador. Os caras não acreditaram. Colocaram ele dentro do carro e deram uma coronhada nele. Me colocaram no banco de trás apontando o revólver para a minha cabeça”.

Acrescentando, Tais cinta sobre o terror que passou nas mãos dos criminosos: “O tempo todo eles pediam só para passar senha de Pix, essas coisas. Eles pegaram meu celular, provavelmente devem ter olhado o banco e vendo que não tinha saldo, e estavam mais pedindo para o Marcelo. O Marcelo falou que era ex-jogador e eles começaram a investigar nas redes sociais. Entraram na minha rede social, entraram na rede social do Márcio, para saber quem a gente era. A todo momento falavam que iam nos libertar, que era pra gente aguardar um pouco”.

Por fim, ela explica que foi obrigada a gravar o vídeo em que afirma que está tendo um caso com o ex-atleta, o que, segundo ela, na verdade é uma baita fake news.

“O helicóptero começou a sobrevoar e eles começaram a se desesperar e falando que ‘moio para eles’, que a casa caiu. Receberam um áudio de uma pessoa falando que era para fazer um vídeo fake porque se a casa deles caiu, que a nossa tinha que cair também. Então, que era para inventar uma história do marido que sequestrou, que saiu com mulher casada. Uma pessoa ficou atrás segurando a coberta e outra ficou apontando a arma”, finalizou a mulher.