Americanas quebra acordo com a Globo, após rombo de R$20 bilhões, e Mercado Livre assume patrocínio

Empresa voltou atrás com a cota master do BBB 23 depois da descoberta de um rombo em suas contas

Iiih gente, o BBB nem começou e o kikiki já rola solto, ou melhor, a treta rola solta diante do reality de sucesso da Globo. A Americanas, que tinha uma cota master no reality, teve que quebrar o contrato com a Globo por causa de um rombo de R$20 bilhões nas contas da rede varejista.

“A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A.”, informou o comunicado.

Pelo visto o rombo na conta gerou muito bafafá interno, inclusive as quebras de contrato. Porém, como quem perde tempo é relógio, a emissora já conseguiu um novo patrocinador para entrar no lugar da Americanas, e será o Mercado Livre.

E eles já começaram com tudo, tá amores? Em nota, o diretor de marketing do Mercado Livre, Cesar Hiraoka, afirmou com todas as letras que toda a equipe da empresa está bem entusiasmada, com a possibilidade de entrar na sede do reality.

“O Mercado Livre já entra na casa de milhões de brasileiros todos os dias, levando pacotes que carregam necessidades, desejos e até mesmo sonhos. Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil. Será uma grande oportunidade de potencializar as conexões com o público consumidor e empreendedores de todo o país, comunicando benefícios e vantagens de todo nosso ecossistema”, notificou a empresa.