Ambulante é morto ao ser atingido por raio em Arraial do Cabo no RJ

Meus amores, vocês devem saber que as fortes chuvas que atingiram Rio de Janeiro inteiro causaram sua primeira morte. A vítima é um homem que foi morto depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia, uma famosa praia em Arraial do Cabo, município do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 22.

Segundo o jornal O Globo, moradores da região disseram que a vítima é um vendedor ambulante que estava retirando seu material de trabalho da praia quando foi atingido pela descarga elétrica.

“Começou a cair uma sequência de raios. Na hora que eles foram correr, um raio caiu na praia”, disse. Segundo a testemunha, o raio queimou a roupa e a pele do homem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 9h50 desta sexta-feira (22), mas infelizmente,o rapaz já estava morto. Policiais foram acionados pela Defesa Civil, encontraram o corpo do homem e isolaram a área. Outros dois homens que também foram atingidos pela descarga elétrica tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.

Na gravação que circula nas redes sociais mostra a área onde o acidente aconteceu. “Do outro lado, lá. O cara tá caído. O raio atingiu ele”, afirma um homem no vídeo.

Uma pessoa morreu por choque elétrico, na manhã desta sexta-feira, em Arraial do Cabo, no local conhecido como "Prainhas", no Pontal do Atalaia.

A Prefeitura de Arraial do Cabo postou no seu perfil do instagram, um comunicado em que coloca a cidade em estágio de atenção e suspendeu passeios turísticos no município, como buggy, quadriciclo, jardineira, barcos, entre outros, por conta do temporal.

“Por orientação da Defesa Civil, todas as praias, lagoas e trilhas estão interditadas, pois há risco de descargas elétricas, ressaca e outros acidentes”, diz a nota.